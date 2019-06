Questa notte, i carabinieri della Stazione di Giardini Naxos, in attuazione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina, hanno arrestato, un 32enne pregiudicato

Questa notte, i carabinieri della Stazione di Giardini Naxos, in attuazione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina, hanno arrestato C.C. 32 enne pregiudicato giardinese in aggravamento alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali cui l’uomo era sottoposto.

Durante l’affidamento in prova ai servizi sociali, in diverse circostanze, i carabinieri hanno sorpreso l’uomo in compagnia di pregiudicati della zona ed anche di persone appartenenti a clan mafiosi del comprensorio e del catanese, motivi per i quali i militari dell’Arma hanno informato la Procura della Repubblica di Messina. A seguito delle segnalazioni ricevute dai carabinieri di Giardini Naxos, l’A.G. ha revocato l’affidamento in prova ai servizi sociali disponendo, a carico del 32enne giardinese, la misura cautelare degli arresti domiciliari.