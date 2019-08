Questa notte, i carabinieri della Stazione di Lipari hanno arrestato S.C., 19enne catanese, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. I militari dell’Arma, che quotidianamente, anche in orario notturno, presidiano l’area degli imbarchi di Sottomonastero hanno notato il giovane appena sbarcato sull’isola di Lipari con la nave di linea “Bridge” proveniente da Milazzo. Il ragazzo, a sua volta, ha visto i carabinieri ed ha assunto un comportamento guardingo, tentando di allontanarsi dai militari sperando di evitare il controllo.

I carabinieri lo hanno fermato e lo hanno sottoposto ad una perquisizione personale trovandolo in possesso di 2 involucri in cellophane, occultati negli indumenti intimi, contenenti circa 130 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La cocaina è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi di laboratorio presso il Reparto carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina ed il giovane è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, questa mattinata è stato tradotto presso la Casa Circondariale di quel centro in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.