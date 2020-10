Quest’anno il Messina Street Food Fest non ci sarà, a causa del covid. Lo rendono noto gli organizzatori della kermesse culinaria che da tre anni, ad ottobre, si svolge a Piazza Cairoli.

“Ottobre è stato per tre meravigliosi anni il mese del Messina Street Food Fest. Tre edizioni ricche di immensa gioia ed emozioni infinite. Quella del 2020 sarebbe stata la quarta stagione, ma quel mostro chiamato Covid-19 che ha messo in pausa le nostre vite, ha bloccato anche noi. Quest’anno il Messina Street Food Fest non ci sarà e riguardare le immagini degli anni passati ci riempie di nostalgia e tristezza. Una promessa però vogliamo farvela: nessun virus fermerà la nostra voglia di emozionarci ed emozionarvi ancora e quando questo incubo sarà finito torneremo e sarà ancora Messina Street Food Fest“- scrivono gli organizzatori sui social.