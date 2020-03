“Questo è un nemico mai affrontato da nessuno, anche gli scienziati lo stanno studiando per la prima volta cercando di capirne di più e non è semplice sapere oggi quello che è giusto o sbagliato fare”. Lo hanno scritto in una nota sul Covid 19, i responsabili di Messinaservizi Bene Comune.

Nel testo, si continua in tal modo: “chiediamo a tutti la massima collaborazione. Gli scienziati ci dicono che ancora non abbiamo raggiunto il picco. Non possiamo abbassare la guardia in questo momento. L’unica cosa che bisogna fare è aiutare chi ogni giorno, con enormi sacrifici, sta cercando di trovare una soluzione al problema, restando tutti a casa. Ognuno deve cercare di avere un comportamento responsabile per se stesso, i familiari e gli altri”.

Invitiamo quindi i cittadini, in questo momento di difficoltà, ad aiutare anche i nostri operatori, che lavorano per tutti noi: “differenziate meglio, rispettate gli orari e i giorni stabiliti. Dobbiamo tutti cambiare le nostre abitudini per un periodo, e farlo sapendo che solo così si potranno salvare vite umane. Questo deve essere l’obiettivo di tutti. Stiamo tutti a casa e tutti insieme riusciremo a farcela”.