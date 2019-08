Quest’oggi a Messina in tarda mattinata, nella zona di Campo Italia si sono sviluppate delle fiamme

Quest’oggi a Messina in tarda mattinata, a Campo Italia nella zona dell’Annunziata alta si è sviluppato un incendio. Il fuoco, si è propagato grazie alla vegetazione ridotta in semplici sterpaglie dalle alte temperature raggiunte in questi giorni. Come è possibile evincere dalla foto, il focolaio è stato domato e dello stesso è rimasto solo il fumo finale a seguito delle operazioni di spegnimento effettuate dalle Autorità competenti.