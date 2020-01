Quest’oggi, i Carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Riva hanno denunciato in stato di libertà tre giovani del posto un 34enne, un 30enne ed un 20enne ritenuti responsabili di danneggiamento in concorso all’arredo urbano comunale. Durante i festeggiamenti di fine anno, i tre giovani hanno posizionato alcuni petardi, facendoli esplodere, nei pressi della fotocellula del cancello d’ingresso di un parcheggio del Municipio di Santa Teresa di Riva danneggiando. Allo stesso modo hanno danneggiato un contatore del gas metano ed alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti posizionati sulla pubblica via nei pressi della piazza del Municipio.

I Carabinieri, dopo il sopralluogo, hanno acquisito le riprese degli apparati di videosorveglianza installati sul lungomare di Santa Teresa ed all’interno del parcheggio comunale. Dalla visione delle immagini è stato possibile ricostruire i movimenti di tre giovani ed immortalare i momenti in cui hanno fatto esplodere, nelle prime ore del capodanno, gli artifizi esplosivi. Le successive indagini hanno permesso di giungere all’identificazione dei tre responsabili che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Messina per il reato di danneggiamento in concorso.