Questura di Messina: nuovi dirigenti in arrivo

In un comunicato stampa, la Polizia di Stato diffonde la notizia di annunciati movimenti dirigenziali.

Novità alla Questura di Messina: “arriva il nuovo Capo di Gabinetto il vice questore Enzo Coccoli che lascia la Dirigenza del Commissariato di Taormina al collega vice questore Fabio Ettaro. Lunedì si insedieranno ufficialmente nelle rispettive sedi. Entrambi messinesi, conseguono la laurea in giurisprudenza, a distanza di pochi anni l’uno dall’altro, all’Università degli studi della città natale”.

“Enzo Coccoli, di anni 52, in Polizia dal 1990, vince il concorso per vice Commissario nel 1999 e frequenta conseguentemente l’89° corso di formazione. La Sardegna la sua prima sede come dirigente del Commissariato di Ottana e dopo un anno la Calabria e più precisamente la Squadra Mobile di Reggio”.

Arriverà a Messina nel 2005 e qui dirigerà: “il Commissariato Messina Sud fino al 2005, l’Ufficio Stranieri fino al 2007, anno in cui sarà trasferito prima alla locale Squadra Mobile dove rimarrà per un anno e poi al Gabinetto Regionale Polizia Scientifica alla cui dirigenza resterà fino al 2010. Ritornerà in Calabria nel 2012 a dirigere la Squadra Mobile di Crotone; nel 2014 sarà a Patti a capo del locale Commissariato fino a quando nel 2014 non verrà trasferito a Taormina”.

“Fabio Ettaro, di anni 50, in polizia dal 1994 vince il concorso per commissario della Polizia di Stato nel 2002. Frequenterà a Roma il 92° corso di formazione al termine del quale sarà chiamato a dirigere il Commissariato di Piazza Armerina fino al 2004 anno in cui sarà trasferito alla guida di quello di Barcellona P. G. Nel 2007 rientrerà a Messina alla direzione della Sez. di P.G della locale Procura della Repubblica dove rimarrà fino all’attuale trasferimento al Commissariato della Perla Jonica. Grande fermento per il loro arrivo e nell’attesa le nostre più sincere congratulazioni ed un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura professionale”.