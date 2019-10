DALLA CHIESA DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO, HANNO COMUNICATO CHE OGGI ALLE ORE 19 IN PIAZZA VECCHIA, VERRA' CELEBRATA UNA MESSA IN SUFFRAGIO DEI DUE VALOROSI POLIZIOTTI

Questa nota che segue, è stata pubblicata su Facebook dai responsabili della Questura di Trieste: “la Polizia di Stato piange la morte di Pierluigi e Matteo caduti ieri pomeriggio per l’adempimento del dovere. La Chiesa della Beata Vergine del Rosario, ha comunicato che verrà celebrata una messa in suffragio dei due valorosi poliziotti oggi alle ore 19 in piazza Vecchia”.