Ragazzo 15enne, accoltellato al viso a Messina

IL FERIMENTO, E' AVVENUTO SABATO SCORSO IN VIA CESARE BATTISTI

Brutto episodio di violenza, subito sabato scorso da uno studente 15enne che è stato accoltellato al volto mentre si trovava in via Cesare Battisti nel pieno Centro di Messina. Dopo una prima ricostruzione dei fatti, operata dai carabinieri, è emerso come il ragazzo fosse uscito da un locale in compagnia di altri quattro giovani, quando per futili motivi ha avuto un diverbio con un coetaneo che era accompagnato da alcuni amici.

Il contendente del giovane di quindici anni, ha estratto un coltello utilizzato per ferirlo al viso e fuggire immediatamente. La vittima, è stata trasportata in Ospedale dove i sanitari lo hanno giudicato guaribile in 10 giorni, riscontrando inoltre la presenza di ferite fortunatamente superficiali. Sull’accaduto, indagano i militari dell’Arma che stanno visionando le telecamere a circuito chiuso esistenti noi locali posti nelle vicinanze del luogo teatro dei fatti, nella speranza di potere risalire all’aggressore.