Raggirava persone deboli, incapaci ed anziane, adottando riti esotereci per impadonirsi di tutti i loro beni

Raggirava persone deboli, incapaci ed anziane, adottando riti esotereci per impradonirsi di tutti i loro beni: si tratta della 59enne M.D. originaria di Reggio Calabria ma residente a Messina.

Gli appartenenti alla Guardia di Finanza reggina, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di sede, su richiesta della locale Procura della Repubblica. La signora è accusata di circonvenzione di persone incapaci. Finora, le vittime accertate a seguito della condotta della fermata sarebbero sei. Il fermo rappresenta la conclusione di indagini, con l’ausilio di metodi tecnici gestite dal procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni, dirette dai sostituti Roberto Di Palma e Angelo Gaglioti e condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Reggio Calabria.

La donna nata in Calabria, abita a Messina e ha la disponibilità di diversi immobili sia nella sua Regione d’origine che in Sicilia. Era un’assidua frequentatrice di opere caritatevoli, mense dei poveri, chiese, soggiorni della Caritas e case di riposo. Con la scusa della sua professione, era adusa ad avvicinare e convincere persone con debolezza psichica non in condizione di autodeterminarsi, spesso in preda a vissuti difficili attuali o pregressi. L’inchiesta è scaturita dalla denuncia di un 43enne natio dello stesso luogo della truffatrice, che aveva riferito di essere stato raggirato da alcuni parenti, nel tentativo di sottrargli l’eredità lasciatagli dai genitori. Da una prima visione della denuncia erano emerse delle evidenti stranezze, ad iniziare dalla discordanza tra la grafia (apparentemente molto elementare) della firma del denunciante e l’articolazione dei fatti esposti, unitamente alla precisione con cui, nella stessa querela venivano descritti i fatti.

Nel corso dell’operazione, denominata “I samaritani”, i finanzieri hanno trovato istruzioni per praticare riti magici per rimuovere le vibrazioni negativa dalle case, una “corazza di protezione” con simbologia del settore, un “captatore tri-sensor” e un talismano che assicurerebbe protezione duratura. Adesso, l’autrice dei raggiri si trova rinchiusa nell’ala femminile del carcere peloritano di Gazzi.

Filmato, realizzato da: “Dario Rondinella”.