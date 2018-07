Raoul Russo (Fratelli d’Italia-PA): “L’Amministrazione Orlando, da tempo, putroppo, strumentalizza la grande devozione popolare per la sua santuzza”

Raoul Russo esponente della Sezione palermitana di Fratelli d’Italia in questo testo, a margine dei festeggiamenti per Santa Rosalia da poco conclusisi, che si sono tenuti ieri e sabato, afferma: “l’Amministrazione Orlando, da tempo, putroppo, strumentalizza la grande devozione popolare per la sua -santuzza-, utilizzando il Festino per farne una manifestazione ideologica a senso unico”.

“E questi striscioni pubblicizzati dal sito istituzionale del Comune, (gli unici di tutto il percorso, magari appesi ai balconi di qualche di salotto radical chic) ne sono la riprova. I palermitani veri, afflitti dalla disoccupazione, dalla criminalità, dal sottosviluppo economico, e da una pubblica Amministrazione inefficiente, chiedono ben altro”.