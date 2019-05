Recuperata dai vigili del Fuoco di Messina, l’auto dell’incidente nel quale morì Vittoria Gatto

Stamattina i vigili del Fuoco di Messina, hanno lavorato sulla Strada Statale 113 al Km 12470 sui Colli San Rizzo per recuperare l’auto precipitata durante un incidente nel quale perse la vita Vittoria Gatto.

La 65enne, finì in un burrone mentre si trovava alla guida della sua Lancia Y nelle vicinanze di Gesso. Le attività eseguite dagli degli uomini del SAF si sono concluse verso le 13. La Gatto, morì lo scorso 27 marzo, quando in quel tragico giorno gli stessi pompieri intervennero con un elicottero per tentare di salvarla, ma purtroppo per lei non ci fu nulla da fare.