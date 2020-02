Recupero crediti, “FD” investe in Sicilia: inaugurata nuova sede a Messina

Inaugurata in centro a Messina la nuova sede della società di recupero crediti “FD” che ha deciso di continuare ad investire al Sud e in particolare nella città dello Stretto, dove da molti anni operano decine di professionisti del settore e altrettanti vengono coordinati da qui in tutta Italia per soddisfare le richieste di banche, aziende e istituti che vantano importanti crediti di natura bancaria, finanziaria e commerciale.

“Vogliamo mettere a frutto il know-how acquisito negli anni – ha spiegato l’head of operations di FD Studio Professionale Fabio Dell’Edera – ho voluto fortemente far rimanere gli uffici a Messina, scegliendo una location più grande e prestigiosa, di 250 mq. Per noi è un punto di arrivo, un obiettivo raggiunto e un’ulteriore partenza, un segnale che vogliamo dare alla crescita economica di un territorio in crisi”.

Al taglio inaugurale, in via Nino Bixio n. 89, hanno preso parte rappresentanti istituzionali, tra cui l’assessore alla Cultura del Comune di Messina Enzo Caruso, in rappresentanza del sindaco metropolitano Cateno De Luca, ed esperti del settore. Poi la benedizione dei locali da parte di mons. Giò Tavilla, parroco della Chiesa di Santa Caterina. FD Studio Professionale è una realtà giovane e dinamica, che vanta la certificazione ISO 9001:2015 e ha messo a frutto un’esperienza maturata in oltre 30 anni: oggi è un prezioso riferimento per chi ha acquistato linee di credito pronte per essere recuperate, un mercato in continua ascesa (circa 327 miliardi di euro solo in Italia).

“Stiamo investendo soprattutto in risorse umane – ha aggiunto Margherita Santisi, amministratore unico di FD – da formare e specializzare nei nostri servizi, che necessitano di specifiche competenze. Pur avendo la maggior parte dei nostri interlocutori in Lombardia, Toscana e altre regioni del Nord e una rete di operatori ed esattori in tutto il paese, Messina rimarrà il cuore pulsante”.

Di recente proprio la FD ha promosso a Taormina un meeting in cui sono intervenuti esperti di respiro nazionale a confronto su tematiche cardine del mondo del recupero crediti: numeri e risultati, obiettivi 2020, rete tecnologica, compliance, privacy, oltre naturalmente ad esporre le best performance del settore, che vedono proprio la FD prima in alcune aree di credito.