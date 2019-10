“Resoconto del La Mazza Service”! A scriverlo su Facebook, è l’avvocato Cateno De Luca, sindaco di Messina, elogiando così il dipendente comunale.

De Luca, prosegue: “perché un uomo a 67 anni dovrebbe continuare a stare in strada anche di notte e tanti suoi colleghi cinquantenni si sentono stanchi ed inidonei per stare in strada?”.

Semplice: “il commissario La Mazza è un uomo onesto che ama il suo lavoro; tanti suoi colleghi che magari lo ostacolano sono poltroni e disonesti”!

ECCO LE RISULTANZE DELLE ATTIVITÀ DI STANOTTE SUL VIAE BOCCETTA:

questa notte, con orario 22.00/04.00, il commissario La Mazza con gli agenti della Sezione Radiomobile, isp. Villari, agenti Villarà, Lonia e Tripodo e agenti servizio Autovelox ispettori Marra e Perrone, ha eseguito un servizio di controllo di viabilità con autovelox e alcoltest sul viale Boccetta.

In totale sono stati controllati 18 tir e 22 veicoli con questi risultati:

2 patenti di guida ritirate per superamento tasso alcolemico;

2 patenti di guida ritirate per sorpasso tra Tir sul Boccetta;

Sono state elevate contravvenzioni per:

1 guida senza patente e per 3 veicoli non revisionati.

Sono state elevate 23 contravvenzioni con autovelox per superamento limiti di velocità a TIR e veicoli, con decurtazione in totale di 71 punti di patente. Il totale delle sanzioni elevate nel turno di servizio ammonta ad € 6.163,00. Alle operazioni ha partecipato, per la prima parte del turno, anche la Polizia Stradale.

Il servizio di questa notte si inserisce in una programmazione ordinaria fortemente voluta dall’Amministrazione e proseguirà con continuità anche sulle altre arterie interessate dal passaggio dei Tir e costituisce di certo la migliore dimostrazione del fatto che quando i servizi vengono organizzati, impiegando al meglio l’esperienza e la professionalità degli agenti che vi prendono parte come ha fatto questa notte il commissario La Mazza, si realizzano due importanti obiettivi: “la sicurezza della strada mediante la repressione delle condotte illecite e, al contempo, si contribuisce al finanziamento della stessa Polizia Municipale perché i proventi delle sanzioni elevate vengono devoluti per Legge al Comune per destinarli proprio al capitolo di bilancio per i fondi della Polizia Locale (art. 208 Codice della Strada)”.