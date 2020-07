Resoconto della manifestazione, del #18LuglioCircondiamoRoma

Resoconto del #18LuglioCircondiamoRoma

#AssociazioneGovernoDelPopoloAPS

Dopo l’ultimo video registrato con Gabriele Ceracchini, dove ho detto che c’erano Giuda e Infiltrati senza fare i nomi ma dicendo solo che qualcuno si era finanche preso donazioni dell’importo di € 2000 per essere finanziati per la benzina (vista la fantomatica carovana che doveva arrivare dalla Calabria) poi ridimensionati a € 300 per solo due auto, il signore Clemente Pintus come da foto sottostante, avendo la coda di paglia e non essendo riuscito nel suo intento di sabotare insieme ad altri sabotatori e infiltrati l’evento 18 luglio Circondiamo Roma, ribadisco, pur non facendo mai il suo nome, ha iniziato la macchina del fango su di me con discussioni insieme ad altri utenti tutti identificati e tutti da me indicati come infiltrati, cosi da darmi il quadro completo dell’intera rete che ha operato nel cercare di rovinare la manifestazione in collaborazione con altri elementi collegati ai fuoriusciti del MOVIMENTO 5 STELLE e altri partiti, DIGOS, ed elementi di disturbo che sono soliti creare caos nelle manifestazioni di piazza cosi che i loro compari della DIGOS avessero la giustificazione per usare i manganelli e sfievolire la manifestazione e il motivo di essa.

Essendo un modus operandi ben strutturato e organizzato sempre allo stesso modo, quando dalla piazza si è passati al Grande Raccordo Anulare tutto gli è scappato dalle mani. La loro coordinazione di piazza era saltata, non sapevano quanti cittadini arrivavano e da dove e non avendo il quadro completo della situazione si è creato il caos per loro.

Tutto ciò che i GIUDA del Popolo volevano fare contro il Popolo in accordo con POLITICANTI, AFFILIATI POLITICANTI e DIGOS Polizia, gli si è rigirato tutto contro. Sappiamo tutti i nomi di chi andava in giro per autogrill e grande raccordo per raccogliere chi era in rallentamento o fermi nella corsia di sorpasso e portarli in autogrill cosi da essere poi bloccati e sequestrati.

Mi SCUSO solo adesso con chi ho DOVUTO chiamare pecora per farvi arrabbiare cosi da sapere chi era stato portato in autogrill e chi faceva di tutto per non farvi uscire dall’autogrill. Solo una squadra composta da 11 persone ha seguito alla lettera le indicazioni riportate dall’associazione e dopo aver rallentato le auto si è posizionata nella corsia di sorpasso con frecce triangolo e giubbini catarifrangenti.

Il traffico rallentava come era stato tutto preventivato. Ovvero tutto a norma di sicurezza pur non essendoci in un primo momento la polizia a monitorare il rallentamento.

Nessuno ha subito un incidente se non presuntivamente il signore nella foto sotto riportata, tra le 7:30 e le 8:00.

UNICO CASO AL MONDO, dove il tamponato non prende i dati del conducente dell’auto, non fa foto o video dell’incidente, non si sa se la polizia ha fatto rilievi, e i danni sul paraurti sono di lieve entità dove non si riscontra alcuna traccia di altra vernice. Fatalità, questo incidente, diventa la scusa per alcuni poliziotti per insistere a far spostare dalla corsia di sorpasso a quella di emergenza le macchine degli 11 eroi che si erano attenuti alle indicazioni, inventandosi i poliziotti prima la scusa dell’incidente mortale avvenuto sul raccordo, per rimodularlo subito dopo in incidente quasi mortale. I poliziotti vedendo l’insistenza nel voler continuare a rallentare il traffico per come espressamente descritto nella Comunicazione alla Digos, attuano una simulazione di reato sia nei confronti degli 11 eroi che nei miei confronti come organizzatore e responsabile di tutto ciò che accadeva al grande raccordo anulare. Ovvero la Polizia blocca tutte le corsie del Grande Raccordo Anulare, arriva finanche un elicottero che sorvola la zona e due signore vengono invitate dai poliziotti a consegnare i volantini agli automobilisti già bloccati dalla stessa Polizia. Si forma una fila interminabile e pensavamo che era per via del rallentamento, ma quando iniziano ad arrivare i video era tutto chiaro palese ed evidente.

Mi sono arrivate una marea di telefonate di persone che arrivavano da ogni parte d’Italia e stranamente non trovavano mai nessuno delle persone che poco prima mi avevano indicato che si sarebbero fermate in un certo determinato punto e subito dopo iniziavano ad arrivare tante altre insistenti telefonate dove tutti volevano che andassi all’interno degli autogrill per accompagnarli alla corsia di sorpasso. Troppe telefonate troppo insistenti e nel frattempo iniziavano ad arrivare telefonate che nel presidio degli 11 eroi la polizia stava iniziando a portare tutti in questura (ormai la DIGOS pensava di aver simulato il reato alla perfezione dopo aver bloccato l’intero traffico con le auto e ausilio di elicottero). Abbiamo detto ai fermati di nominare l’avv. Virginia Cerullo e che saremo andati in questura dopo aver prelevato l’avvocato presso il parcheggio della Basilica di San Giovanni. Un signore che avevo conosciuto qualche giorno prima a Eboli, lasciato a piedi da Ennio Mostarda e che era in amicizia con diversi gruppi romani è stato tutta la mattinata con noi in macchina a girare per il raccordo non riuscendo a trovare nessuno di tutti coloro del suo gruppo che alle 7 dovevano già essere presenti nelle corsie di sorpasso nella zona del GRA che porta al mare. Fatalità poi tutti ritrovatisi in una zona dell’Eur insieme a tanti altri cittadini che erano stati sequestrati all’Autogrill e accompagnati in quella zona dalla Polizia dopo ore di sequestro. Arrivati nei pressi della Basilica di San Giovanni abbiamo lasciato il signore di Eboli (Antonio Dolceamore) e abbiamo prelevato l’avv Virginia Cerullo per recarci in Questura, sempre seguiti da più auto della Digos con personale in borghese (abbiamo le foto).

Nel frattempo ci arrivavano video audio e telefonate in merito al fatto che tutti coloro che erano stati portati e trattenuti in autogrill con la scusa che aspettavano me per essere portati nella corsia di sorpasso, erano stati tutti bloccati e sequestrati dalla Polizia e DIGOS, comprese tutte le persone che erano presenti in autogrill, in pausa per il caffè o per andare in bagno.

A questo punto decidiamo di andare alla più vicina caserma dei Carabinieri vicino la Questura, ovvero la caserma di Piazza Venezia dove prima di entrare faccio un appello video per i giornalisti in merito al sequestro di persona che si stava consumando in flagranza di reato. Iniziamo a far redigere la denuncia al brigadiere anche dinanzi ad ufficiali sott’ufficiali e altri colleghi ove noi insistevamo nel far mettere nel sistema informatico il reato di sequestro di persona dei cittadini in autogrill così da obbligarli a far intervenire immediatamente il PM di turno e il brigadiere Disimino e un luogotenente insistevano nel aver inserito la dicitura querela nel sistema informatico e che non potevano cambiarla, così da non avere l’obbligo di far intervenire il PM DI TURNO. Nel frattempo chiamai la signora Elicia Erazo cosi da attivarsi visto che millanta di essere un alto commissario di un Fantomatico Organo Mondiale che si occupa dei Diritti Umani ed essendo sempre con deputate come la Ascari, Giannone, Cunial le avrebbe potuto informare così che si attivassero, visto che anche loro millantano di difendere i diritti umani.

La Erazo mi inviava i numeri di telefono delle deputate Ascari e Giannone e il numero del Viminale dicendomi che aveva avuto il numero dalla deputata Cunial e aveva informato la segretaria del Ministro degli Interni. Chiamai la deputata Giannone, che assolutamente non ha fatto nulla. Chiamai il Viminale ove mi riferì la segretaria del Ministro che avrebbe riferito e avrebbero valutato il da farsi. Continuammo a far stilare la denuncia ed imperterriti fino alla fine il brigadiere e il luogotenente insistevano sul fatto di non voler inserire nel sistema informatico il reato di sequestro ma la parola querela. Avendo registrato tutto e sicuri di poter dimostrare il dolo nel stilare la denuncia come volevano loro, data l’urgenza abbiamo desistito e abbiamo preso copia della denuncia depositata che dopo pochi minuti è stata finanche pubblicata su Facebook cosi che chiunque ne poteva essere a conoscenza anche al fine di contestarla ai poliziotti che perpetravano negli abusi contro i cittadini. Prendemmo l’auto e sempre seguiti da auto della digos in borghese ci avviavamo verso la Basilica di San Giovanni dove l’avv Virginia Cerullo alloggiava con il camper e poteva riposarsi essendo in stato interessante, anche perché le persone sequestrate in autogrill erano state rilasciate, scortate nei caselli autostradali ove veniva ordinato per ritornare a casa, tanti sono stati accompagnati con le volanti nella zona EUR in un parco.

Mi venne a prendere Ennio Mostarda nel piazzale di San Giovanni, su indicazione di Clemente Pintus e mi accompagnò all’EUR. Arrivati all’EUR, scendendo per un viale che porta al Parco, trovai circa 5 agenti della DIGOS con Funzionario e telecamera ben distanti dall’assembramento che loro stessi avevano creato. C’è un primo battibecco tra me e il funzionario della DIGOS per tutti gli abusi che avevano fatto ai cittadini in Autogrill e nel Grande Raccordo Anulare e mi avviai verso i cittadini. Arrivato tra la gente, venni da subito attaccato da personaggi tatuati che alcuni avevo visto in precedenza e che alcuni non avevo mai visto e che non erano neppure presenti nei tanti video registrati all’interno dell’autogrill nel momento del sequestro dei cittadini. Pensando che io fossi un politicante, questo gruppo di estremisti iniziò ad attaccarmi dinanzi a tutti cosi da mettermi in cattiva luce con chi era stato sequestrato.

A questo punto mi spostai e dissi a tutti i presenti che chi avesse voluto denunciare il sequestro subito mi avrebbe dovuto seguire in Piazza san Giovanni cosi che con la mia compagna avremmo dato tutte le indicazioni su ciò che ci serviva per stilare ogni singola denuncia. Il gruppo si divise, tanti cittadini mi seguirono, mentre gli estremisti tatuati e altri rimasero al parco, ovviamente non interessati a sporgere denuncia contro la DIGOS per sequestro di persona e mentre ci avviavamo verso le macchine arrivò anche un personaggio noto su Facebook che normalmente riprende le varie manifestazioni di piazza a Roma con il nome d’arte Max Massimi che si avviava verso i personaggi che erano rimasti al parco. Arrivati a Piazza San Giovanni l’avv. Virginia Cerullo ascoltando i presenti, diede indicazioni sulla denuncia e cosa sarebbe servito. Nel frattempo sopraggiunse da noi uno degli estremisti tatuati presente all’EUR, habitué delle manifestazioni di piazza con nome d’arte su Facebook Ma Manuel e altri personaggi tra cui il signore di EBOLI che avevo conosciuto giorni prima di nome Antonio Dolceamore e il personaggio Max Massimi che insistentemente voleva intervistarmi.

Tutto con premeditazione e incuranti della presenza della Polizia e dell’esercito, in presenza della mia compagna avv. Virginia Cerullo in stato interessante al quinto mese, l’estremista tatuato Ma Manuel iniziò ad aggredirmi verbalmente faccia a faccia, mentre i suoi amici riprendevano la scena con il telefonino, sperando che le sue istigazioni producessero una mia reazione.

Dopo tanta insistenza, visto che i poliziotti guardavano senza intervenire, mi sono avvicinato a loro mentre i personaggi continuavano ad attaccare la mia compagna e me. I poliziotti, con calma e solo perché dinanzi a tanti cittadini e su mia insistenza, invitavano tali personaggi a seguirli verso il muro ove continuavano la conversazione e gli insulti nei miei confronti con loro, dove finanche il poliziotto con evidente confidenza con i personaggi, dichiarava “adesso avete capito che era una persona diversa da ciò che vi aspettavate”. Tutto da loro registrato e inviato in diretta Facebook con evidenti sorrisetti soddisfatti, convinti di aver gettato fango su di me e di avermi fatto perdere consensi magari paragonandomi ai loro padroni politicanti in cerca di consensi popolari che sono a noi ben noti e che in qualsiasi modo hanno cercato di gettare ulteriore fango su di noi. Ovviamente tutti collegati politicamente e tutti nuovi emergenti futuri politicanti abbindola popolo, che invece di Manifestare contro tutte le Mafie come volevano fare gli onesti cittadini, già si stavano organizzando per una manifestazione politica di piazza per il 5 settembre certi di trascinarsi i partecipanti del 18 luglio attraverso la macchina del fango. I nomi di tali personaggi sono noti a tutti voi e anche alla Digos visto che alcuni poliziotti hanno detto ad alcuni cittadini non di seguire me e l’avv. Virginia Cerullo facendo i nomi di avvocaticchi legati a quel “SISTEMA POLITICO” che sta organizzando la manifestazione per il 5 settembre. In Italia, come ottimo regime, è la Digos dietro ordine mirato che decide chi può o non può protestare e chi lasciare in pace o attaccare in qualsiasi modo anche con l’ausilio o l’affiancamento di personaggi al servizio della Politica. Con l’occasione ringrazio tutti i cittadini onesti che hanno contribuito all’informazione e/o partecipato alla protesta sposando i principi di Legalità e Giustizia e la lotta contro contro tutte le Mafie, queste spesso protette da infedeli Pubblici Ufficiali all’interno delle Istituzioni Italiane.