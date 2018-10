Riace non si arresta: la manifestazione di solidarieta’, in favore del sindaco Mimmo Lucano, dopo l’arresto di ieri

Dopo gli arresti di ieri, del sindaco di Riace, Domenico Lucano, è iniziata l’organizzazione di una manifestazione in suo sostegno da parte di diversi simpatizzanti, che scrivono: “sabato tutti a Riace Pullman da Reggio Calabria per la manifestazione nazionale Riace non si arresta! A Riace per solidarietà a Mimmo Lucano. Partenza ore 13, da piazza Indipendenza”.

Proseguono coloro che sono rimasti scossi dalla notizia: “Mimmo Lucano, sindaco di Riace, è stato arrestato, ai domiciliari, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nella Calabria asfissiata dalla ‘ndrangheta e dalle sue logiche criminali, le istituzioni attaccano i simboli della resistenza e della solidarietà”.

“Ancora una volta, ci vorrebbero indicare come -fuorilegge- gli ultimi e chi li difende. Dove siamo da sempre, ci troveranno… accanto a Mimmo, alla sua compagna, a Riace e alla sua Comunità, a cui va tutta la nostra massima solidarietà. Quando l’ingiustizia diventa Legge, la resistenza diventa dovere! Mimmo resisti! Riace resisti. #mimmolucano-#iostoconriace”.

Per info e prenotazioni: “3486095684 (Alessia)-3334505604 (Giorgia)”.