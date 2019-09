Dal sindacato Fiadel, evidenziano… riceviamo e pubblichiamo da un nostro dirigente sindacale provinciale ASU: “in riferimento al rimborso del 730/2019 il sottoscritto Tinnirello Manlio coordinatore provinciale ASU del CSA ha chiesto chiarimenti al dipartimento della Funzione pubblica nel quale si chiede come adempiere al diniego mai arrivato ai lavoratori che hanno fatto richiesta di rimborso… la risposta la giro cosi per come inoltrata per tranquillizzare i colleghi ed invitandoli per il momento a non inoltrare nessuna dichiarazione in attesa dell incontro del 2 Ottobre tra il dipartimento e l Agenzia delle entrate…”.

“Con riferimento alla richiesta in oggetto si rappresenta che i comunicati richiamati risultano inesatti e sono stati ritirati. Non si può procedere al diniego del 730/4 salvo che nelle ipotesi previste (rapporto di lavoro mai esistito con il contribuente, rapporto di lavoro cessato prima della data stabilita per la presentazione del modello 730 – 1 Aprile 2019)”.

“Giorno 2 ottobre c.a. il Dipartimento Lavoro ha programmato un incontro con l’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di soluzioni alternative. Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio 10 : Adempimenti Fiscali – viale Regione Siciliana 2196 – 90143 Palermo – e mail: adempimentifiscali.fp@regione.sicilia.it -tel. 091 7073671 – ibgegbere Sergio Lucia”.