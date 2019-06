“Ricevo e pubblico la foto di uno dei serpenti con i quali giornalmente sono costretti a convivere i residenti del Tirone“, ad esprimersi così è la consigliera Debora Buda

Così si esprime la consigliera della IV^ Circoscrizione di Messina, Debora Buda: “ricevo e pubblico la foto di uno dei serpenti con i quali giornalmente sono costretti a convivere i residenti del Tirone“.

Sottolinea la consigliera: “si tratta di una zona per la quale ho inviato decine e decine di segnalazioni ma, nonostante le promesse, l’Amministrazione non ha mai agito davvero per risolvere concretamente i problemi esistenti. Tutto ciò è gravissimo ed intollerabile. È necessaria una soluzione immediata per ridare dignità ai residenti della zona che già hanno subito la beffa di non essere stati inseriti nel piano di sbaraccamento“.

Conclude: “protocollerò l’ennesima allarmata segnalazione a chi di competenza, con la speranza che stavolta intervengano sul serio”.