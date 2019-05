Richiesta di interventi di pulizia e scerbatura, sulla strada comunale per Acqualadrone, Mario Biancuzzo (VI^ Circoscrizione-Messina): “Chiedo al presidente di MessinaServizi, l’eliminazione di frigoriferi, materassi e copertoni”

Faccio presente agli organi in indirizzo che, oggi 18 maggio 2019 alle ore 10,15, ho accertato recandomi sui luoghi che all’inizio del villaggio rivierasco nei pressi dell’scuola, sulla strada comunale sono stati abbandonati materassi, frigoriferi, copertoni e materiale di risulta. Inoltre ai bordi della strada è presente pietrame e terriccio che si sbriciolano dal costone e per concludere erbacce, alberelli di acacia e alberi di fico d’india che potrebbero abbattersi sui mezzi in transito riducono la visibilità agli automobilisti in transito sull’unica strada comunale che collega la strada statale 113/dir con il villaggio Acqualadrone. A parlare in una nota Mario Biancuzzo consigliere della VI Circoscrizione che prosegue;

Premesso ciò chiedo:

1) Al presidente della MessinaServizi l’eliminazione dei materassi, frigoriferi, copertoni e il materiale di risulta abbandonato da qualche incivile che continua ad inquinare l’ambiente. La scerbatura in tutta la strada comunale e successivamente e consigliabile eliminare definitivamente le erbacce con il diserbante;

2) All’Assessore ai Lavori Pubblici di voler intervenire con mezzi meccanici per eliminare il pietrame sparso in alcuni tratti sulla strada comunale e gli alberi di fico d’india.