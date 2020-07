COSÌ SCRIVE IN DATA ODIERNA, SIMONE CARABELLA, IMPORTANTE ESPONENTE POLITICO DI ROMA

“Ricordate il grosso lavoro fatto a Tiburtina? Dopo essere stati aggrediti da una cinquantina di criminali, eravamo riusciti ( grazie alle Forze dell’ordine) a restituire la Stazione ai Romani. Dopo solo 2 mesi, quei criminali sono di nuovo la, fanno bisogni, spacciano ecc… con il benestare dell’amministrazione Capitolina e dei centri sociali”. Cosi scrive in data odierna, Simone Carabella di Roma, importante esponente politico della Capitale.

Carabella prosegue: “oggi alle 17.30 sarò lì per parlare con i tanti commercianti che mi hanno contattato. A Roma nostra non abbiamo paura. L’invito è valido anche per i leoni da tastiera che tanto vogliono incontrarmi. Magari ci prendiamo un caffè. La vostra invidia è la mia Forza”.

“#CIRIPRENDIAMOTUTTO🇮🇹❤”.