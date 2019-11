Rimini: una donna 40enne, ha finto di ordinare una pizza ma ha chiamato il 112

Dopo tre anni di violenze subite da parte del marito, non ce l’ha fatta più ed una donna 40enne di Rimini ha trovato la forza di denunciarlo, dopo l’ennesimo maltrattamento.

Per far tutto però, ha dovuto inscenare un diversivo… fingendo di volere ordinare una pizza ed invece di chiamare la pizzeria ha composto il numero 112. Al centralino dei carabinieri romagnoli, l’operatore addestrato ad avere a che fare con simili vicende ha capito il dramma di chi era in quel momento all’altro capo del telefono, cogliendo la fragilità della persona (parlante con voce tremante) che non aveva sbagliato e la sua necessità era quella di essere aiutata. Il militare, ha così allertato i colleghi inviando una pattuglia a casa dei coniugi.

Una volta giunti sul posto, ad aprire la porta dell’abitazione è stata la sfortunata signora che ha fatto quindi accedere gli uomini in divisa ai quali è apparsa una residenza con oggetti gettati alla rinfusa, segno evidente di una scena dove doveva essere successo qualcosa. In quel momento, il consorte manesco, ha tentato di nascondersi in un ripostiglio per poi avviarsi verso la camera da letto dalla quale voleva fuggire gettandosi dalla finestra posta al Quarto Piano ma è stato prontamente bloccato dagli appartenenti alla Benemerita, uno dei quali si è anche rotto una costola.

La sventurata, ha raccontato ai rappresentanti delle forze dell’ordine che da tre anni veniva picchiata dal congiunto ma che per paura ha sempre scelto di non denunciare nulla anche dopo refertazioni (in ospedale) di fratture agli arti ed echimosi di una certa rilevanza. Adesso, dopo non aver visto più una via d’uscita ha deciso di dire tutto ed il compagno è finito in manette con l’accusa di maltrattamenti e lesioni personali reiterate nel tempo.

L’AGGRESIVITA’ DOMESTICA, VERSO IL SESSO FEMMINILE IN CIFRE

Secondo una ricerca effettuata dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza, rappresentato dalla dottoressa Maura Manca, su questo tipo di violenza vi sono dati allarmanti, ecco quali: “quello che non vogliamo capire, è che queste forme, si manifestano fin dalla giovinezza. Circa 1 ragazza su 10 è stata aggredita verbalmente dal proprio fidanzato. E in circa la metà dei casi, l’episodio è avvenuto in pubblico per futili motivi; 1 su 20 è stata addirittura picchiata”.