“Ringrazio le testate di stampa che si stanno sensibilizzando e attivando per la mia problematica, che investe anche il sociale”. A specificarlo, è il cantante neomelodico catanese Alessio Ossino.

Ossino, continua così il suo discorso: “non capisco per quale motivo la stampa di Catania non ha attenzionato questo problema che investe tantissime persone e che viene ignorato dal suo sacro santo diritto si parla soltanto di cronaca nera (FATTI DI SANGUE) dimenticando e sottovalutando i problemi del sociale che la stampa da tanto tempo non attenziona più i problemi che giornalmente si vivono”.

“Mi chiedo cosa bisogna fare per far sentire una voce dignitosa delle persone che subiscono delle ingiustizie, questo è un grido di allarme che rivolgo a lei signor ministro Bonafede affinché possa attenzionare la gravità dell’ingiustizia che si vive giornalmente e che viene ignorata. Spero quanto prima signor ministro, di avere una sua risposta affinché possiamo sperare quando meno di non essere abbandonati ma bensì attenzionati da tutto quello che ci circonda… Ossino Alessio justice”.