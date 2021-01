Riparazione urgente della condotta idrica del Fiumefreddo: possibili disservizi sull’erogazione, domani 20 Gennaio a partire dalle ore 12.00, in alcune aree cittadine di Messina

Riparazione urgente della condotta idrica che serve…, il territorio di Messina.

I lavori inizieranno domattina alle ore 11 e per questo sarà necessario sospendere la distribuzione sino al completamento delle operazioni. Per lavori programmati di messa in sicurezza dell’acquedotto Fiumefreddo, e per consentirne lo svolgimento senza rischi per gli operatori, la distribuzione idrica nelle giornate di domani mercoledì 20 gennaio, a partire dalle ore 12,00, potrà subire limitazioni nelle aree costiere ioniche sino alla zona nord della città.

Qualora i lavori dovessero protrarsi oltre il dovuto, i disservizi potrebbero manifestarsi anche nelle prime ore di giovedì 21 p.v.!