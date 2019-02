E’ stato ritrovato oggi pomeriggio, in una scarpata a Barcellona Pozzo di Gotto il corpo di Stefano Costantino, il pensionato 68enne scomparso il 3 novembre 2018. Il cadavere dell’uomo, è stato rinvenuto in una scarpata tra Gala e Migliardo all’interno della propria vettura, una Fiat Punto Rossa.

A bordo della sua auto la vittima, ha compiuto proprio nel suo ultimo giorno di vita, il solito tragitto descritto dalle figlie anche a Chi l’ha Visto? (il programma di Rai3 in onda il mercoledì sera condotto da Federica Sciarelli), ovvero quello per comprare uova e pane, come faceva ogni sabato mattina. Sembra che al momento della sparizione, Costantino avesse con sè il cellulare, ma lo stesso risultava essere staccato. Quindi i familiari, non vedendolo rientrare allertarono le Autorità. Per diversi mesi mesi, di lui non vi è stata alcuna traccia, fino alla data odierna.

Sul luogo della tragedia, sono intervenuti anche alcuni poliziotti e una squadra di vigili del Fuoco. Secondo quanto è emerso da una sommaria ricostruzione, sembrerebbe che l’anziano con il proprio mezzo abbia fatto un volo di quasi quaranta metri finendo in un punto poco visibile per via della presenza di una folta vegetazione.