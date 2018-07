Riunione a Palazzo Zanca: il sindaco Cateno De Luca, ha incontrato i rappresentanti della SSD Città di Messina

Il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alle attività sportive, Giuseppe Scattareggia, e il dirigente Salvatore De Francesco, hanno ricevuto a Palazzo Zanca i rappresentanti della SSD Città di Messina.

Nel corso dell’incontro il presidente della Società Sportiva Maurizio Lo Re ha richiesto formalmente l’utilizzo dello stadio Celeste per il campionato di serie D, facendosi carico degli oneri di manutenzione straordinaria per l’ottenimento dell’agibilità per almeno duemila spettatori. Al sindaco De Luca è stata data inoltre ampia disponibilità a partecipare ad un incontro con l’Amministrazione comunale e l’ACR Messina per discutere le nuove modalità di comodato d’uso di gestione dei due stadi cittadini.