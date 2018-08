Riunione costruttiva, del sindaco di Messina De Luca

Dopo le scintille della riunione di ieri, oggi è tornato il sereno e Cateno De Luca sindaco di Mewssina, ha scritto: “costruttiva riunione con una rappresentanza degli ambulanti abusivi. Abbiamo preso atto di alcune richieste che possono essere positivamente valutate ed abbiamo ribadito che il percorso di contrasto all’abusivismo continuerà anche a tutela dei consumatori”.

“Abbiamo incaricato l’assessore alle attività produttive Dafne Musolino di predisporre una proposta complessiva da discutere entro un mese per tradurla in un apposito provvedimento amministrativo in relazione alle competenze del palazzo municipale. Ho raccontato che qualche settimana fa durane una festa patronale ho bevuto acqua con scadenza aprile 2017″.