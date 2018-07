Riunione del sindaco De Luca, a Palazzo Zanca

I direttori artistici del Teatro Vittorio Emanuele per la prosa, Simona Celi, e per la musica, Matteo Pappalardo, sono stati ricevuti dal sindaco Cateno De Luca che li ha ringraziati a nome dell’Amministrazione comunale per la lodevole attività svolta gratuitamente per amore della cultura e del Teatro.

Durante l’incontro è stato anche affrontato il tema dell’organizzazione della prossima stagione teatrale con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e di sponsor privati per un cartellone che possa portare gli abbonati a quota due mila.