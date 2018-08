Riunione odierna, nella sede della MessinaServizi Bene Comune

IN VIA GAGINI, SONO STATI PRESENTI: "I COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, L'ASSESSORE AI RIFIUTI E AMBIENTE DELLA GIUNTA DE LUCA, DAFNE MUSOLINO ED IL DIRETTORE GENERALE ALDO IACOMELLI"

Stamane, nella sede sociale della MessinaServizi Bene Comune in via Gagini, si è tenuta una conferenza stampa alla presenza di: “Giuseppe Lombardo (presidente), Maria Grazia Interdonato e Lorenzo Grasso, componenti, Dafne Musolino (assessora ai Rifiuti ed Ambiente della Giunta De Luca e Aldo Iacomelli (direttore generale)”.

Il presidente Lombardo ha sottolineato come restino prioritari gli obiettivi prefissati, ovvero il raggiungimento del 30% di raccolta differenziata entro ottobre 2018 e del 60% prima della fine del 2019. Qualora non dovesse raggiungere tale traguardo, si dimetterà ma ha fatto capire che il suo non risulterà essere l’unico defenestramento. L’assessore Musolino invece, ha tenuto a sottolineare il massimo impegno verso il rispetto della legalità come desiderato dallo stesso sindaco Cateno De Luca da lei definito “sceriffo”, del resto è lo stesso primo cittadino che ama questo appellativo per la sua intensa attività. Tutto ciò lo ha evidenziato, in riferimento al blitz interforze effettuato nei giorni scorsi alla Passaggiata a Mare, per contrastare il commercio abusivo.

E la componente dell’esecutivo comunale, ha ribadito che non sarà un intervento una tantum ma costante anche d’intesa con la Prefettura e la Questura che hanno garantito una unità di intenti in tal senso.

Iacomelli ha invece sottolineato, che la città è più sporca, in quanto vi è stata la singolare coincidenza di giornate con malattia comuni a più dipendenti addetti alla raccolta. Ed una volta che si salta un turno, per recuperare il tempo perso – ha continuato – servono due tre giorni per rientrare dall’emergenza. L’amministratore comunque, ha ricordato che in queste ore sarebbero partite le visite fiscali.