Rivolto al giornalista della Gazzetta del Sud, D’Amico, il primo cittadino di Messina Cateno De Luca, dice: “Caro Lucio ti scrivo…”

Rivolto al redattore della Gazzetta del Sud, D’Amico, il sindaco di Messina Cateno De Luca, dice: “caro Lucio ti scrivo…”.

“Caro Lucio oggi scrivi sull’unico quotidiano della città e della provincia quale sarebbe, secondo te, il sindaco ideale per questa Città. Certamente la tua opinione è rispettabile ma è pur sempre la tua opinione che non è detto coincida con quello che vuole la gente. In ogni caso sicuramente ci sono interessanti spunti di riflessione in ciò che dici e, come sempre faccio, farò tesoro anche delle tue critiche e dei tuoi suggerimenti”.

Certamente però non posso accettare che tu dica che io non mi interessi a pieno della nostra Città perché sto dedicando tutto me stesso a questo, ed anche l’esperienza delle elezioni Europee rientra in questo obiettivo: “far contare la nostra città su ogni tavolo ed a ogni livello! Inoltre non posso accettare che tu affermi che io voglia far chiudere il tuo giornale… figurati se ne ho il tempo e la voglia considerato gli impegni veramente importanti e costruttivi che costellano le mie giornate. Ti aggiungo e non me ne frega nulla se ci credi o meno, che ho troppo rispetto della Gazzetta del Sud ma parlo di quel rispetto che tu non hai mai avuto nei mie confronti! Ma la parte più sconvolgente delle tue elucubrazioni che vorresti spacciare per articoli, è quando inviti me ad essere super partes. (Sic !!!) Scusami ma è veramente da ridere!! Si sono forse invertite le parti?”.

“Io faccio politica e posso essere di parte, sei tu che dovresti fare giornalismo e quindi essere super partes. E invece basta leggere la gloriosa Gazzetta del Sud o guardare Rtp e confrontarli con altre tv locali o quotidiani online, per accorgersi immediatamente che tu scrivi e fai scrivere solo ciò che è contro il sindaco della Città, omettendo scientificamente tutto ciò che può esserci di positivo. Inoltre è evidente che oscuri qualsiasi voce che non sia critica verso questa mia Amministrazione. La vera opposizione politica all’Amministrazione De Luca sei diventato tu e scioccamente stai trascinando l’intero gruppo verso una crociata dal sapore manicheo ed inquietante. Caro Lucio il richiamo all’essere super partes dovresti farlo soprattutto a te stesso ed ai tuoi sodali! È quindi evidente che non sono io ad aver dichirato guerra alla Gazzetta ma esattamente il contrario e, forse, sei tu che dovresti spiegarne alla Città le vere motivazioni (forse perché non mi sono levato il cappello al vostro cospetto???)”.

“Io ho sicuramente tante cose da migliorare e mi impegnerò a farlo ma credimi tu devi lavorare più di me per riacquistare un pò di quella imparzialità e credibilità che senza motivo hai perso per strada. Piu’ che al sindaco che vorresti tu, nel tuo ruolo dovresti sforzarti di pensare al Giornalismo quello con la G maiuscola che vuole l’intera Città, critico anche con tutti, ma imparziale e giusto nell’informazione la cui manipolazione è più pericolosa e dannosa di un sindaco scarso e fuori dagli schemi”.

Buon Lavoro Lucio nonostante tutto ho grande compassione di te PS: “mi aspetto che per par conditio domani questa mia replica venga integralmente pubblicata”!