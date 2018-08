Roberta Valeriani, ha scritto al ministro dell’Interno Matteo Salvini

IN MERITO ALL'INCHIESTA, IN CUI E' INDAGATO IL VICE PREMIER LEGHISTA, RELATIVAMENTE AI MIGRANTI DELLA NAVE DICIOTTI E GLI HA DETTO: "LE SUGGERISCO UN ARGOMENTO VALIDO PER LA SUA DIFESA"

Nelle scorse ore, dopo la diffusione della notizia sulle indagini a carico del ministro dell’Interno Matteo Salvini, una giornalista e scrittrice di Roma, gli ha inviato questa lettera.

In essa, specifica: “salve, mi chiamo Roberta Valeriani e in merito alla inchiesta a suo carico relativa al sequestro di persona e all’istigazione al razzismo mi pregio di suggerirLe, in base alla mia preparazione giuridica, un argomento che ritengo valido a difesa”.

“Nell’ambito del mio esame universitario in Filosofia del Diritto approfondii lo studio del testo di Bruno Romano ‘Il riconoscimento come relazione giuridica fondamentale’ non molto facile da comprendere e inoltre qualcuno potrebbe recriminare che in politica non si fa filosofia. Lei a me, e credo a molti, non ha affatto istigato al razzismo ma a riflettere proprio sul riconoscimento degli altri e del nostro da parte altrui. Nel testo si esprime chiaramente che noi viviamo in uno Stato di diritto, approvato dal popolo italiano. Uno Stato che vive nella norma ‘Legge’ a cui coscientemente abbiamo dato vita”.

“Nel nostro Stato è fondamentale il riconoscimento delle persone fisiche e di quelle giuridiche (aziende e qualsiasi altra cosa non sia fisica persino il mare che è demanio pubblico). Se qualcuno spaccia droga, rovina alberghi dove viene ospitato, violenta donne, che sia bianco o di colore, non rispetta lo Stato di diritto, non riconosce l’Italia come uno Stato di diritto ed il popolo italiano che vive in questo Stato”.

“Lei non mi ha istigato al razzismo ma ha spronato ad entusiasmarmi verso le mie origini legali e, per quanto attiene il sequestro di persona, poiché loro non riconoscono noi e la nostra legge, ha semplicemente evitato, e spero ci riuscirà ancora, a far sì che da uno Stato di diritto si passi ad una -mafiosa clandestinità invasiva-”.