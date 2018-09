Roberto Tudisco (CT): “Coprifuoco a Catania, ma la chiamano Mobilità Sostenibile”

16 settembre 2018 – Nella odierna giornata dedicata alla “Mobilità Sostenibile”, a Catania sembra esserci un coprifuoco, testimoniato dal resoconto fatto direttamente da Roberto Tudisco, il quale ha girato un video in una desolata via Etnea.

In questo filmato Tudisco, nell’evidenziare quante sono le diverse vie chiuse al traffico (con la conseguente ripercussione avutasi in termini di presenze che si sono registrate ed hanno fatto rilevare un calo di presenze a beneficio di Acitrezza), ha chiesto al sindaco Salvo Pogliese di far dimettere l’assessore Arcidiacono.