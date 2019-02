Rocca di Caprileone (ME): faceva il dentista, ma era odontotecnico

In uno studio medico di Rocca di Caprileone (ME), andavano troppe persone, anche in orari e giorni nei quali il flusso sarebbe dovuto essere inferiore. Quindi, i militari dell’Arma della locale Stazione su delega della Procura della Repubblica di Patti, hanno condotto una perquisizione che gli ha consentito di scoprire come nella struttura operasse un odontotecnico privo di laurea, abilitazione e specializzazione.

Così, il rsponsabile è stato denunciato insieme al medico che lo ospitava, per l’ipotesi di reato consistente in… “abusivo esercizio di una professione”.

Le forze dell’ordine intervenute hanno sequestrato il Laboratorio, unitamente alle attrezzature mediche utilizzate dal falso odontoiatra.