Roma: denunciati, per aver fatto sesso sull’autobus

Nella giornata di domenica 25 novembre, hanno iniziato a fare sesso davanti ad i passeggeri dell’autobus della linea 280, è accaduto a Roma nella zona Ostiense intorno alle ore 6:30 del mattino. Ad essersi spinti fino a questo gesto, sono stati due giovani (un 17enne romano ed una 28enne di origini sarde residente nella Capitale), che erano di rientro dopo una notte trascorsa in giro per i locali.

Oltre le effusioni iniziali, i ragazzi hanno passato il limite decidendo di darsi ad un rapporto sessuale. In quell’istante, l’autista dell’Atac, ha chiamato il 112 ed in prossimità del Lungotevere Marzio sono intervenuti i carabinieri a bordo di una pattuglia mobile del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro. I militari, hanno invitato i segnalati a ricomporsi, procedendo alla loro denuncia a piede libero per atti osceni in luogo pubblico.