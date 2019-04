Roma: interrotta la Metro A, dalle 5:30 di stamane

Dalle ore 5:30 di oggi 4 aprile, ovvero dall’inizio del Servizio, è interrotta la Metro A di Roma. La Stazione Anagnina è stata chiusa. Il provvedimento, è stato annunciato dall’Atac che evidenzia come si sia verificato un “guasto tecnico” non meglio definito.

I treni provenienti da Battistini in questo momento, fermano la propria corsa a Subaugusta. I convogli che devono raggiungere Battistini iniziano il loro percorso a Cinecittà. Atac ha così messo in esercizio, un Servizio sostitutivo di navetta sulla tratta Subaugusta-Anagnina e viceversa.

Gli odierni disagi, si sommano a quelli esistenti per le ormai famose chiusure delle Stazioni Spagna, Barberini e Repubblica. Sono in molti i cittadini, che affidano al social il loro sfogo chiedendo informazioni e accusando l’Azienda di non mettere a disposizione gli autobus navetta come annunciato.