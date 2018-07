Roma: scacco al clan Casamonica

CONTESTATA PER LA PRIMA VOLTA A QUESTO SODALIZIO, L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO

Gli appartenenti alla Benemerita, in questo comunicato sottolineano che: “dalle prime luce dell’alba, circa 250 militari del Comando Provinciale carabinieri di Roma, con l’ausilio di unità cinofile, un elicottero dell’Arma e del personale dell’8° Reggimento -Lazio-, sono impegnati fra Roma e le provincie di Reggio Calabria e Cosenza per eseguire 37 misure cautelari in carcere, emesse dal g.i.p. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di soggetti ai quali viene contestato anche l’art. 416 bis C.P., per avere costituito e preso parte all’associazione mafiosa denominata -clan Casamonica-“.

“Il ruolo apicale di promotore è stato attribuito a Giuseppe Casamonica, recentemente uscito dal carcere dopo circa 10 anni di detenzione. I soggetti sono anche ritenuti responsabili, in concorso fra loro e con ruoli diversi, di aver costituito un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, usura, concessione illecita di finanziamenti ed altro, tutti commessi con l’aggravante del metodo mafioso. Al momento i provvedimenti eseguiti sono 31 con altri soggetti attivamente ricercati”.