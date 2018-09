Rometta (ME): la Polizia di Stato, ha denunciato un autista di autoarticolati

PER FURTO DI GASOLIO, ALLA DITTA IN CUI LAVORA

Li teneva nel porta-bagagli dell’auto con gli attrezzi artigianali con cui era riuscito a travasare il liquido dalle cisterne della ditta presso cui è impiegato. 85 litri di gasolio distribuiti in bidoni con un annaffiatoio, un tubo in gomma e un bocchettone in metallo. A trovare il tutto sono stati i poliziotti del Distaccamento di Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto in servizio sulla A20, durante un controllo effettuato nei pressi dello svincolo autostradale di Rometta.

L’uomo, autista di autoarticolati adibiti al trasporto di carburante, ha ammesso di aver trafugato il gasolio per esigenze personali. E’ stato pertanto denunciato dai poliziotti all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto. L’auto su cui viaggiava è stata sottoposta a sequestro amministrativo perché non sottoposta a revisione periodica e priva di copertura assicurativa. Quanto rubato è stato sequestrato ed affidato all’amministratore unico della ditta derubata.