RONNY GENOVESE A SANREMO. EVVIVA SANREMO!!!

Mancano solo 11 giorni dall’inizio del 69° Festival di Sanremo, e già si respira aria di Kermesse.

Radio, televisioni, giornalisti, commerciali, ambulanti, puffi, saltimbanchi e cronisti di strada, già lesti a trasferirsi nella Città dei Fiori. Ecco dunque, tutti pronti per le interviste. Un selfie con il cantante di turno. L’articolo giusto per il giornale della parrocchia, e un bel “Accredito” attaccato al collo, anche quando si va in bagno, per dimostrare che anche loro ci sono dentro. Il grande circo di Sanremo accoglie tutti …… pardon, quasi tutti.

Per Ronny Genovese, questo è il terzo anno di partecipazione al Festival, con il suo originale Special On the Road, “Spulciando Sanremo”. Ma anche quest’anno non è riuscito a farsi accreditare da nessuno: – Sarà che sbaglio accento o non riesco a comunicare bene, o forse non ho gli “Amici” giusti, sta di fatto che per un motivo o per un altro rimango un accartonato anche quest’anno, cioè, sono fuori dal circo. Mio padre diceva sempre che se avessi fatto il giornalista, sarei stato accreditato a Sanremo, e quindi riconosciuto come si deve. Porca la miseria !!!

Durante la solita chiacchierata a pochi giorni dalla partenza per Sanremo, Ronny ride e scherza sul suo stato di non riconosciuto ufficiale: “Parto, come se fosse la prima volta. Quando sono arrivato davanti all’Ariston, pioveva, faceva freddo e non c’era nessuno. Sinceramente non sapevo da che parte incominciare. Diciamo che quest’anno, dopo l’esperienza straordinaria dell’anno scorso, sono un po’ più organizzato. Conosco bene la città, ho diversi amici e mi muovo abbastanza velocemente.“

“Naturalmente, non svelerò quali siano le mie intenzioni. Ah ah ah ah ah ….. già troppi sciacalli si muovono per rubarti anche il minimo cenno, per cui, principalmente sono sicuro che mi divertirò. Per il resto, vedrete voi stessi cosa riuscirò a fare. Dopo tutto, non dovrò dare conto a nessuno. Non sono accreditato. Non ho sponsor. Nessuna tv o radio trasmetterà i miei special. Nessuna testata giornalistica emetterà vagiti per presentare i miei servizi.“

“Insomma ci vado da solo, con la mia telecamera, e ne sono molto fiero.“

“Potrete seguirmi sulla mia pagina FB/ Ronny Genovese Official o sul mio profilo personale. I vostri Like alla mia pagina FB, saranno molto graditi. Nei prossimi giorni, potrete vedere delle anteprime divertenti.“

Non mi faranno mai entrare in sala stampa “Lucio Dalla” al Palafiori, quindi non potrò fare i selfie con i cantanti, oddio, mi vien da piangere. Ma siccome io odio i selfie, allora vi prometto qualche risata in più, tra una diretta e uno special lungo Via Matteotti, un po’ di sano sarcasmo, della serie “Non Prendiamoci mai sul Serio”

“Un abbraccio a tutti. Sta per iniziare Sanremo. Evviva Sanremo !!!“

www.ronnygenovese.com