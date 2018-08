Rosaria Brancato (direttore di Tempostretto): “Ieri ho parlato con due persone”

Il direttore responsabile di Tempostretto, Rosaria Brancato in un suo post su Facebook ha scritto: “ieri ho parlato con due persone di Messina. La prima da 3 mesi non riesce ad aprire un bar perché in un ufficio è bloccata la pratica del CAMBIO DI GESTORE”.

“Il BAR c’è da almeno 20 anni ma loro non possono avviare la nuova attività perché un BUROCRATE da 3 mesi ha in mano una firma… che non mette. La seconda è stata costretta ad avviare una attività in forma ridotta perché avviare quella più grande gli sarebbe costato un balzello annuale al Comune oltre che eccessivo nella sostanza ASSURDO nella forma e nella motivazione. E basta non dico altro. Messina muore così”.