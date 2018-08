Rossano Sasso (BA- Noi con Salvini): “Qui Castellaneta, ora in spiaggia, grande affetto da parte della gente comune durante la nostra passeggiata”

Il parlamentare di Noi con Salvini, Rossano Sasso per descrivere una odierna iniziativa tenutasi in Provincia di Taranto, ha scritto in un post su Facebook: “qui Castellaneta, ora in spiaggia. Grande affetto da parte della gente comune, durante la nostra passeggiata. Ad un certo punto, abbiamo notato la presenza di alcuni venditori abusivi e abbiamo provato ad avvertire le Autorità competenti. Nè dalla polizia locale, nè dalla Capitaneria di Porto, abbiamo però ricevuto disponibilità ad intervenire nell”immediato”.

“Mentre andavamo via, dalla prima fila di un Lido privato si sono avvicinati al grido di -razzisti- alcuni individui che si sono dichiarati di sinistra ed alcune signore ingioiellate che ci hanno minacciato (sai che paura) gridando di lasciare stare in pace i poveri immigrati”.

Cosa ancora più grave, una -signora- che dopo avermi dato dello stronzo ed alla quale ho replicato che eravamo lì perchè una ragazzina di 17 anni aveva subito una violenza sessuale da parte di un marocchino, mi ha risposto testuale: “e chi se ne frega, dovete finire tutti in galera bastardi”.

“Cinque – sei boldriniani arrabbiati (e li capisco) contro i sorrisi del Popolo che ci ha ringraziato e ci ha riempito di affetto. La gente comune è con noi, la sinistra è destinata sempre più a scomparire. Avanti Lega! #nessunotocchiSalvini”.