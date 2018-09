Ruggero Razza (assessore della Regione siciliana): “Abbiamo invertito una tendenza, eravamo stati abituati ad una Sanità che obbligava a contratti a tempo determinato di tre mesi”

L’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, presente ieri al convegno del Palacultura a Messina, nel quale si sono celebrati i 40 anni dall’introduzione della Legge Basaglia, ha affermato: “abbiamo invertito una tendenza, eravamo stati abituati ad una sanità che obbligava a contratti a tempo determinato di tre mesi e a giovani costretti a lasciare la Sicilia. Noi vogliamo imporre un modello opposto, con contratti a tempo indeterminato e giovani che potranno tornare in Sicilia”.

Razza, ha proseguito sottolineando che: “è un percorso lungo ma lo abbiamo già messo in campo con il concorso straordinario per gli anestesisti, ne stiamo predisponendo un altro per il personale di Pronto soccorso, proseguiremo con le reti Ictus, Infarto e politrauma. Vogliamo recuperare posti di lavoro e il tempo perso in passato”.

Il politico ha continuato per concludere così: “è in corso inoltre la procedura di selezione dei direttori generali degli ospedali regionali e non vediamo l’ora che si completi. La Regione siciliana è la seconda in Italia ad attuare il modello del decreto Lorenzin. I nuovi direttori resteranno in carica un triennio e io spero presto di poter lavorare presto con loro. Entro un mese potremmo avere un assetto definitivo”.