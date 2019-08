#Runspect (run for respect): correre per il rispetto è l’iniziativa del poliziotto Paolo Venturini, per ricordare il terremoto di #Amatrice del 24 agosto 2016.

Venturini, atleta delle Fiamme Oro, è un maratoneta che si è confrontato con corse impossibili nei deserti e nei luoghi più freddi del pianeta. Correndo lungo le vie dei paesi del centro Italia distrutti dai terremoti Paolo ha parlato con i nostri colleghi che lavorano in quelle comunità e che furono tra i primi ad intervenire quella notte. Colleghi che hanno vissuto in prima persona il dramma del terremoto e il duro lavoro di soccorso ai feriti e agli sfollati. Nasce così il nome dell’iniziativa, da un senso di profondo rispetto. Il rispetto per i tanti morti e il rispetto per coloro che ostinatamente sono rimasti combattendo, ancora oggi, per far rivivere le loro comunità. #essercisempre #pernondimenticare.