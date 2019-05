Sabato 25 maggio a Messina: nelle piazze Duomo e Cairoli, due maxischermi

Nel corso di un’odierna conferenza stampa a Palazzo Zanca l’assessore con delega allo Spettacolo Giuseppe Scattareggia ha presentato l’iniziativa di un maxischermo da allestire sabato 25 a piazza Duomo, a partire dalle ore 21, in occasione della finalissima del talk show “Amici”, cui partecipa il giovane tenore messinese Alberto Urso. All’incontro con i giornalisti erano presenti anche la signora Antonella, mamma di Alberto, e una rappresentanza di alunni dell’Istituto Comprensivo Gravitelli Paino, accompagnati dalla professoressa Grazia Magazzù.

Ha sottolineato l’assessore Scattareggia: “l’Amministrazione comunale è fiera delle prestazioni canore di Alberto e, interpretando il pensiero dei giovani messinesi e dell’intera cittadinanza, ha curato l’organizzazione di un maxischermo. Come già avvenuto in precedenti occasioni, per noi è un piacere partecipare alla valorizzazione dei nostri artisti messinesi. Ringrazio il mondo associazionistico, le scuole e i giovani per il loro contributo. L’Associazione commercianti di Piazza Cairoli ha infatti organizzato alla stessa ora un altro maxischermo per seguire Alberto, che giovedì 30 maggio sarà ospite di una festa al Centro Commerciale di Tremestieri”.

L’assessore Scattareggia ha poi proseguito, portando i saluti e leggendo le parole di padre Massimo Cucinotta, in rappresentanza della Curia e impossibilitato a partecipare per sopravvenuti impegni: “la festa dell’annuncio, da tempo programmata a piazza Duomo, si colloca nel contesto delle celebrazioni in onore della Madonna della Lettera e vuole essere una testimonianza di annuncio e di invito alla preghiera a conclusione del progetto pastorale ‘Sentinelle della notte’ rivolto soprattutto ai giovani. Per questo motivo da tempo la Comunità ecclesiale aveva fatto richiesta del suolo pubblico di piazza Duomo per la straordinarietà di questo evento, concomitante con il solenne novenario della Patrona della Città, ed è ben lieta di dare la possibilità ai numerosi amici e stimatori del giovane talento messinese di seguire la trasmissione nella piazza e offrire al tempo stesso, a quanti lo desiderino, un momento di fede all’interno della Basilica Cattedrale che resterà aperta sino a notte inoltrata”.