Sabato 29 a Messina: ci sarà, l’inaugurazione di una nuova versione della Casa di Vincenzo

Lo scrivono nella nota che segue, i componenti dell’Ufficio stampa del Municipio peloritano: “sabato 29, alle ore 10.30, sarà aperto alla città l’immobile sito in via Alessio Valore denominato Casa di Vincenzo, dormitorio comunale per i senza fissa dimora”.

Ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore: “la Casa di Vincenzo, non ha mai chiuso in questo periodo. Sono stati apportati numerosi lavori sia da un punto di vista strutturale che per quanto riguarda gli arredi interni. E’ un’occasione per fare conoscere alla cittadinanza quella che è la nuova realtà della Casa di Vincenzo, che si è arricchita per le attività migliorative realizzate dal personale della Messina Social City ma anche attraverso elementi concreti che riguardano gli arredi e la struttura stessa. Un’impostazione totalmente nuova nell’erogazione del servizio che viene incontro alle esigenze delle persone più fragili della città e che rappresenta un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Cateno De Luca, dal mio Assessorato alle Politiche Sociali e dalla Messina Social City, al fine di migliorare le condizioni del dormitorio e presentarlo più vivibile ed accogliente, rendendo anche più efficace l’attività svolta nei confronti di queste persone più sfortunate”.