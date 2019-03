Sabato 9 marzo, anche a Messina la Giornata per le Malattie Neuromuscolari

Per il terzo anno consecutivo, Messina è tra le città d’Italia che ospita la Giornata per le Malattie Neuromuscolari – #GMN2019 – manifestazione che si svolge contemporaneamente in 17 città italiane. Appuntamento sabato 9 marzo al Centro Congressi del Policlinico “G. Martino” a partire dalle ore 9:00. NeMO SUD, partner dell’iniziativa, parteciperà anche con il progetto Ambulatori Aperti, giovedì 8 marzo, a partire delle 15.

Il progetto è promosso dall’Alleanza Neuromuscolare che include l’Associazione italiana sistema nervoso periferico (Asnp), l’Associazione italiana di miologia (Aim) e la Fondazione Telethon. L’evento è nato tre anni fa da un’idea di Angelo Schenone, professore presso l’Università di Genova e presidente dell’Asnp e di Antonio Toscano, ordinario dell’Università di Messina, past-president dell’Aim ed è patrocinato dalla Società Italiana di Medicina generale e delle cure primarie; dalla Società italiana di neurologia e dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Ricorda il professore Toscano: “è un momento molto importante, l’istituzione della Giornata ha, come obiettivi principali, venire incontro alla continua richiesta di informazioni provenienti dalle diverse componenti che operano nell’ambito delle malattie neuromuscolari; fornire un’adeguata divulgazione degli avanzamenti diagnostici, terapeutici e promuovere il confronto soprattutto coinvolgendo pazienti, familiari, specialisti, medici e pediatri di famiglia. Nel corso degli anni, è notevolmente cresciuto l’interesse per queste patologie, che spesso risultano essere all’ordine del giorno dal punto di vista delle attività assistenziali e scientifiche. Inoltre, le patologie neuromuscolari sono al 90 per cento malattie rare e si presentano spesso con un andamento progressivo, degenerativo e quindi cronico. Non va dimenticato, anche, come vi siano patologie neuromuscolari acquisite, per esempio le neuropatie diabetiche, considerate molto frequenti anche in Italia. Per tali ragioni e anche per il progresso di nuove terapie, oggi è molto alto l’interesse da parte delle istituzioni, degli operatori sanitari e anche dei media”.

Oltre Messina, le città che ospitano la GMN2019 sono: “Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Roma, Siena, Torino, Udine e Verona. Nel corso della giornata di sabato sono previsti, inoltre, convegni di aggiornamento per specialisti, associazioni di pazienti, infermieri, fisioterapisti, medici di base, pediatri. I focus faranno il punto, a livello nazionale, regionale e territoriale, su diagnosi, terapie e presa in carico del paziente con malattie neuromuscolari. Agli incontri possono partecipare pure gli studenti di Medicina e Fisioterapia, così da garantire la formazione dei futuri operatori sanitari in questo settore”.

Per altre informazioni: “i programmi delle singole sedi e le informazioni relative al progetto sono disponibili sul sito www.giornatamalattieneuromuscolari.it. Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il sito, scegliendo la città di riferimento”.

Facebook: Giornata Malattie Neuromuscolari 2019 – https://www.facebook.com/Giornata-Malattie-Neuromuscolari-2019-244268306448760/