Sabato notte un uomo di Messina e’ morto a Camaro nella zona di Fondo Pistone nelle vicinanze del colorificio Schillaci. Sono ancora in fase di accertamento, le cause di questa morte accaduta in strada, ma a quanto sembra dai primi accertamenti esperiti l’evento sarebbe compatibile con una overdose che avrebbe colto la vittima.

Sul posto, i soccorsi allertati da un passante sono stati praticati con immediatezza ma dai primi frangenti la situazione e’ apparsa complicata agli occhi dei medici intervenuti.

Il compito di eseguire le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti verificatisi, che hanno rotto sconvolgendola la tranquillita’ notturna del luogo spetta ai carabinieri della Compagnia Centro presenti anch’essi sulla scena teatro della tragedia.

Vista la via contigua all’imbocco autostradale, in tanti sono stati i curiosi che hanno assistito all’assistenza… prestata al malcapitato il cui decesso e’ stato constato inoltre dal magistrato di turno che e’ arrivato anch’egli nel punto descritto.