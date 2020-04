Sabato prossimo 2 maggio alle 10 ci sarà via Skipe, per emergenza Covid 19, una conferenza stampa dei commissari liquidatori di Atm in liquidazione Pietro Picciolo, Roberto Aquila e Fabrizio Gemelli, del vicesindaco e assessore ai trasporti Salvatore Mondello e del direttore generale dell’Azienda Natale Trischitta

Sabato prossimo 2 maggio alle 10 ci sarà via Skipe, per emergenza Covid 19, una conferenza stampa dei commissari liquidatori di Atm in liquidazione Pietro Picciolo, Roberto Aquila e Fabrizio Gemelli, del vicesindaco e assessore ai trasporti Salvatore Mondello e del direttore generale della struttura aziendale Natale Trischitta.

Durante la conferenza saranno illustrati tutti i provvedimenti dell’Azienda per la cosiddetta “Fase 2” del Coronavirus che entreranno in funzione dal prossimo 4 maggio. Tali misure permetteranno una maggiore fruizione di bus e tram con alcuni accorgimenti, buone pratiche e dispositivi predisposti da Atm.