PERCHE' RITENUTO RESPONSABILE DEI REATI DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E LESIONI

Sabato scorso, i Carabinieri della Stazione di Terme Vigliatore, in attuazione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario – Ufficio Esecuzioni Penali – di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno arrestato il 46enne M.A. del luogo, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Il provvedimento definitivo scaturisce dall’attività investigativa svolta dai Carabinieri di Terme Vigliatore, che hanno accertato le responsabilità a carico dell’uomo, ritenuto l’autore di ripetuti episodi di maltrattamenti e lesioni personali commessi nei confronti della ex convivente nel 2014 in Terme Vigliatore. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto per l’espiazione della pena.