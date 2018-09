Sabaudia (Roma): arrestato dai carabinieri, un 39enne che picchiava la moglie da anni

I carabinieri della Stazione di Sabaudia, sono intervenuti nella giornata di ieri per trarre in arresto un uomo dell’età di 39 anni, che durante la mattinata aveva percosso per l’ennesima volta la moglie. La donna, ai militari (giunti celermente dopo essere stati allertati) ha riferito che subiva da anni i maltrattamenti da parte del marito.

Nel corso della successiva visita (al Pronto Soccorso del locale Ospedale) alla quale si è sottoposta, sono emersi i segni delle lesioni da Essa riportate. Il coniuge violento invece, ha visto aprirsi di fronte a lui le porte della casa circondariale di Latina.