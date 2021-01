Salumi e formaggi ammuffiti, scaduti e rietichettati in un supermercato cittadino

Sicurezza alimentare e tutela del consumatore finale sono queste le attività verso le quali sono stati rivolti gli ultimi controlli dalla polizia specialistica – sezione di polizia commerciale , disposti dal comandante vicario commissario Giovanni Giardina e coordinati dall’ispettore capo Cifala’ Giuseppe.

Nella mattinata di ieri nell’ambito di un controllo presso un supermercato cittadino, gli uomini della commerciale hanno accettato che l’esercente poneva in vendita prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, non solo mantenendoli a temperature di quasi 10 gradi al di sopra di quella consentita, ma già con evidenti segni di ammaloramento con tracce di muffa su formaggi e salumi.

Detti prodotti infatti, anziché essere posti in vendita in appositi banchi frigo erano liberante esposti in strutture non refrigerate con temperature che raggiungevano i 14 gradi anziché i 0,4 consentiti. Veniva inoltre accertato che alcune confezioni di alimenti utilizzando il medesimo originale incarto, erano stati etichettati nuovamente spostando la data di confezionamento anche di quaranta giorni in avanti. Gli alimenti ritenuti non idonei al consumo venivano tolti immediatamente dai banchi di vendita per essere posti sotto sequestro, mentre il titolare dell’attività dovrà ora presentarsi davanti alla autorità giudiziaria per quanto di illecito accertato dagli uomini della polizia annonaria.