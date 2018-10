Salvatore Sorbello (Gruppo Misto-Palazzo Zanca): “Aiutiamo una famiglia, del Rione Taormina”

Salvatore Sorbello, consigliere comunale del Gruppo Misto di Messina, sta seguendo personalmente una grave vicenda riguardante il tetto (che è quasi crollato per le forti piogge) della casa di un residente del rione Taormina, il signor Giovanni Minutoli.

Sorbello, continua evidenziando quanto segue: “tutto ciò, aggrava la già precaria situazione in cui vive la famiglia dell’uomo, costretto insieme alla madre diversamente abile a risiedere in un immobile nel quale sono già intervenuti nei giorni scorsi i vigili del Fuoco riconoscendo l’inagibilità, ma non potendo fare altro oltre all’applicazione di due fori nel soffitto (una struttura che è ampiamente compromessa) per fare defluire l’accumulo di acqua ristagnata”.

L’esponente consiliare, chiede dunque l’intervento immediato delle istituzioni al fine di porre rimedio fin dalle prossime ore, vista la concomitante situazione di intense precipitazioni atmosferiche, che potrebbero causare il completo distacco della copertura, rovinando sugli occupanti dell’alloggio.